Facebook ужесточила правила политической рекламы для Великобритании

Лондон, , 03:26 — REGNUM Facebook ужесточает политику по размещению политической рекламы для британского сегмента соцсети, сообщает BBC.

По данным телеканала, теперь любой размещающий политическую рекламу на Facebook обязан подтвердить свою личность и предоставить информацию о том, кто оплачивает эту рекламу. Политическая реклама, по мнению администрации соцсети, относится к кандидатам, выборам, референдумам и политическим событиям. Отмечается, что введение новых правил связано с недавним скандалом с участием Cambridge Analytica.

«Ужесточение этих правил никогда не приведет к идеалу, однако мы продолжим работать и совершенствовать наши системы и технологии для предотвращения злоупотреблений», — заявили представители соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Facebook произошла утечка личных данных 87 миллионов пользователей. Тогда выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала через специальное приложение данные пользователей для составления аналитических портретов американских избирателей. Предполагается, что компания могла быть замешана во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

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