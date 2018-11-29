Компания inXile работает над ремастером духовного прародителя Fallout

Ньюпорт-Бич, США, , 22:51 — REGNUM Известный игровой разработчик inXile, которого недавно приобрела компания Microsoft, работает над ремастеринговой версией оригинальной игры Wasteland, которая была выпущена в 1988 году. Об этом 28 ноября сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/misterfive1989/status/1067827249687212032

Это стало известно после того, как один из фанатов игры предложил компании в Twitter перевыпустить её классическую версию в виде карточной игры. «Фактически, мы работаем над ремастером оригинальной Wasteland», — ответил разработчик, не сообщив более подробной информации.

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Напомним, оригинальная Wasteland 1988 года была выполнена в жанре постапокалипсиса, её разработала компания Interplay Entertainment. Игра считается духовным прародителем серии культовых игр Fallout. В сентября 2014 года inXile выпустили игру Wasteland 2.

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