Walmart Canada раскрыл дату выхода игры Хидэо Кодзимы Death Stranding

Оттава, , 21:46 — REGNUM В онлайн-версии канадского супермаркета Wallmart появилась страница будущей игры геймдизайнера Хидэо Кодзима Death Stranding. Магазин предлагает сделать предзаказ игры, в информации о релизе стоит дата 30 июня 2019 года.

https://twitter.com/yoyinob/status/1067886557636513792

Издание VG247 отмечает: пока что сложно сказать, верную ли дату выхода игры опубликовал Wallmart; Kojima Productions ещё не выступила с официальным объявлением по поводу дату выхода Death Stranding. Один из пользователей Twitter попросил администрацию магазина уточнить информацию по поводу даты. В ответ на это Wallmart ответил, что в этот день заказ будет отправлен клиенту.

Читайте также: Компания Nintendo упростит для YouTube-блогеров возможность заработка

Напомним, прообразом главного персонажа игры Death Stranding стал актёр из сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус. Геймеры также смогут увидеть персонажей, которые будут выглядеть как Мадс Миккельсен, Леа Седу, Линдси Вагнер, Трой Бэйкер и Гильермо дель Торо.