Фанат World of Warcraft сделал карту мира игры, похожую на Google Maps

Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Один из фанатов World of Warcraft (WoW) создал электронную карту мира популярной онлайн-игры, интерфейс которой очень похож на Google Maps. Об этом 29 ноября сообщил портал PCGamesN.

Издание отмечает, что, к сожалению, она по понятным причинам не может подсказать пользователю, как добраться до того или иного места из его местоположения, однако у неё есть ряд интересных функций. Например, кнопка, которая покажет все подземелья и рейды. Также есть функция переключения между текущей версией карты и той, что была до выхода Battle for Azeroth.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в новом обновлении карточной игры Hearthstone появятся карты «Хаккар» и «Порченная кровь». Обе они представляют собой отсылки к большому игровому событию, произошедшему в мире WoW ещё в 2005 году.

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