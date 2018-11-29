Калининградский зоопарк попал в престижный международный рейтинг

Калининград, , 19:32 — REGNUM Калининградский зоопарк победил в рейтинге международного эксперта по зоопаркам Энтони Дэвида Шеридана, обойдя семь зоопарков Восточной Европы, и стал первым российским зоопарком, попавшим в этот престижный список, сообщает сегодня, 29 ноября, пресс-служба горадминистрации.

Победу самый западный зоопарк России одержал в группе D, куда входят зоопарки — кандидаты в члены Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA).Он обошёл зоопарки Румынии, Сербии, Болгарии и Литвы.

«Рейтинг Шеридана хоть и не является официальным, но попасть в него, говорят специалисты, всё равно что ресторану мишленовскую звезду получить», — поздравляя руководство зоопарка, написали сотрудники мэрии Калининграда на городской страничке в социальной сети Facebook.