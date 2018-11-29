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В Литве арестовали старейшую наркодилершу – 80-летнюю женщину

Общество

В доме у пенсионерки обнаружили заготовленные для продажи порции наркотиков

Вильнюс, 29 ноября 2018, 19:15 — REGNUM  Литовская полиция отчиталась о задержании самого возрастного в истории Литвы наркодилера, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Долгие годы тюремного заключения грозят 80-летней жительнице Вильнюса.

Полицейские в штатском вели наблюдение за одним из столичных дворов и решили проверить юношу, который зашёл в один из подъездов и быстро из него вышел. При проверке у юноши обнаружили наркотики растительного происхождения. На вопрос, где была куплена «травка», задержанный ответил «у бабули».

По указанному адресу действительно проживала 80-летняя пенсионерка. При обыске в квартире обнаружено 4 кг наркотиков растительного происхождения. Часть уже была расфасована для продажи. Обнаружены весы для взвешивания и 4 тыс. евро наличными. Пенсионерка призналась, что осуществляла продажу наркотиков.

Напомним, что в Литве разрешили использование каннабиноидов в медицинских целях. Принимать наркотик с 2019 года будет позволено по рецепту врачей больным онкологическими заболеваниями, эпилептикам и в случае других тяжёлых болезней.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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