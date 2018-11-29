В Калининграде высадят «25 футбольных полей цветов»

Калининград, , 19:14 — REGNUM Администрация Калининграда объявила конкурс на содержание парков и скверов, победитель в котором весной 2019 года должен будет высадить в городе почти полмиллиона цветов, сообщила сегодня, 29 ноября, горадминистрация на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из них почти 50 тыс. тюльпанов, остальные — анютины глазки, бархатцы, цинерарии, сальвии и бегонии. Роз только 174 куста», — поясняют сотрудники мэрии. Общая площадь поливки цветников — 183 247 квадратных метров. Чтобы масштаб был понятен нагляднее, в администрации приводят сравнение с футбольными полями: «если взять площадь футбольного поля «Калининград-Арены», то получится 25.6 цветущих футбольных полей».

«Если кто-то рассчитывает сэкономить за счёт города 8 марта на букете, вынуждены расстроить, розы высадят только в апреле», — добавляют в горадминистрации.