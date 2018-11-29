Секспросвет в школах: Почему государство игнорирует мнение большинства?

Москва, , 19:09 — REGNUM Общественные организации, которые поддерживают традиционные семейные ценности и выражают несогласие с внедрением сексуального просвещения в школах, зачастую игнорируются государством, хотя и выражают мнение большинства граждан России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявила председатель организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян на круглом столе «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?»

«Лоббизм столь силён, что до тех, кто конкретно занимается распределением, поддержкой нормальных и здоровых общественных сил в стране, видимо, не доходит ситуация, что нужно срочно перестраивать всю эту работу», — заявила Мамиконян.

В то время как общественные организации с сомнительной репутацией, пропагандирующие западные ценности, обильно спонсируются государством, практически отсутствует официальная поддержка на международных площадках российских экспертов, представляющих интересы России и выражающих взгляды, господствующие в России, указала она.

Это в том числе касается и продвижения делегатов на международных площадках, где идёт дискуссия о ювенальной юстиции и институте семьи в современных реалиях.

«Наша группа экспертов очень содержательно выступала на ежегодном гражданском форуме по правам человека, действительно отстаивая обоснованно российскую позицию. Но это оказалось никому не нужно», — констатировала она.

При этом социологические исследования свидетельствуют о том, что большинство российского населения негативно или с осторожностью относятся к внедрению сексуального просвещения и ювенальной юстиции.

«Происходит диалог государства в совершенно разрушительном ключе для общего дела. Государство должно быть всё-таки заинтересованным в том, чтобы общество было здоровым и сохраняло свои традиции», — подчеркнула Мамиконян.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялся экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?» Эксперты отметили, что в России возобновилась пропаганда «обновления» семейных ценностей, которое выражается в усилении институтов ювенальной юстиции и передаче образовательным учреждениям функций сексуального воспитания детей.