Отравления школьников в Чувашии: итоги служебных проверок

Чебоксары, , 19:01 — REGNUM Случаи отравления детей с приёмом пищи в школьной столовой в Чувашии «не связаны», «источник инфекции в пищеблоке не установлен». Данную информацию по итогам служебного расследования распространило минобразования со ссылкой на замминистра Алевтину Федорову. В управлении Роспотребнадзора по Чувашии отмечают, что «вероятный источник инфекции не установлен», при этом по итогам санитарно-эпидемиологических проверок выявлен ряд нарушений в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 26 ноября на еженедельной планёрке в правительстве Чувашии был поднят вопрос об отравлениях в образовательных учреждения. По данным управления Роспотребнадзора, в чувашском кадетском корпусе зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, в кугесьском лицее — пять случаев. По данному факту СУ СКР инициирована доследственная проверка.

В минобразования Чувашии сообщают, что в Чувашском кадетском корпусе ПФО по данному факту началось служебное расследование. Дети были взяты под контроль медицинскими работниками. После дополнительного обследования диагноз одного из обучающихся, поступивших в больницу с пищевой интоксикацией, не был подтвержден.

«Случаи заболевания детей с приемом пищи в школьной столовой не связаны, так как Роспотребнадзором источник инфекции в пищеблоке не установлен. С 14 по 19 ноября из Кугесьского лицея Чебоксарского района с признаками пищевой интоксикации в больницу были доставлены 5 человек (четыре школьника и один взрослый). Источник инфекции в пищеблоке также не выявлен, случаи заболевания детей с приемом пищи в школьной столовой не связаны», — говорится в комментарии замминистра Алевтины Федоровой.

В настоящее время дети приступили к учебному процессу.

«Министерством рекомендовано руководителям образовательных организаций усилить контроль за соблюдением норм и правил по организации горячего питания обучающихся. Кроме того, предложено создать экспертные советы с включением в их состав родителей для контроля за качеством питания, а также проводить просветительскую работу с учащимися и их родителями по вопросам правильного и здорового питания», — отмечает Федорова.

Итоги проверки обнародовало и управление Роспотребнадзора. В ведомстве сообщают о ряде нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Так, в кадетском корпусе нарушались условия хранения мучных и кулинарных изделий, а также полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров и замороженного мяса в низкотемпературной камере. При приготовлении блюд использовались недопустимые продукты (майонез, черный перец), обнаружена продукция без маркировки. Кроме этого, не контролировались условия хранения овощей и фруктов, отсутствовали документы, удостоверяющие их качество и безопасность, на разделочных досках для сырой и вареной продукции имелись трещины… При исследовании проб воды, готовой продукции, смывов с объектов внешней среды патогенная и условно-патогенная микрофлора не обнаружена.

Новых случаев заболевания не зарегистрировано. Вероятный источник инфекции не установлен», — говорят в ведомстве.

В отношении директора кадетского корпуса вынесено постановление о наложении штрафа в размере 10 000 рублей, заведующего хозяйством — на 3 500 рублей. Составлены протоколы об административном правонарушении на заведующего производством компании, ответственной за организацию питания.

В кугесьском лицее Чебоксарского района отборы пробы воды и продуктов, по предварительным результатам, соответствуют гигиеническим нормативам. Организовано проведение заключительной дезинфекции с отбором проб смывов с целью контроля качества. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований санитарных норм и правил.

«Так, допускается хранение салатов в заправленном виде вне охлаждаемой камеры, работниками столовой нарушаются правила личной гигиены, мытья посуды. Кроме этого, нарушается принцип раздельного хранения сырых и готовых продуктов, поточность технологического процесса приготовления блюд, не соблюдаются правила хранения уборочного инвентаря, кратность проведения текущей уборки в помещениях пищеблока и др.», — говорится в сообщении.

За выявленные нарушения возбуждено дело об административном правонарушении в отношении заведующей производством компании, ответственной за организацию питания.

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