Как реагировать на травлю: в США даны рекомендации по поведению на месте

Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Когда взрослые быстро и последовательно реагируют на издевательства, которым подвергают друг друга дети, они дают понять, что это неприемлемо. Исследования показывают, что с течением времени это может остановить издевательское поведение (известное также как «буллинг»), сообщает американский правительственный сайт Stopbullying.

В качестве реакции на подобное поведение рекомендуется на месте:

— Немедленно вмешаться.

— Разделить вовлеченных детей.

— Убедиться, что все в безопасности.

— Оказать или помочь оказать немедленную медицинскую или психологическую помощь.

— Сохранять спокойствие.

— Моделировать уважительное поведение при вмешательстве.

Что не следует делать на месте:

— Игнорировать.

— Думать, что дети справятся без помощи взрослых.

— Пытаться сразу разобраться в фактах.

— Заставлять других детей публично говорить, что они видели.

— Допрашивать детей перед другими детьми.

— Разговаривать с вовлеченными детьми вместе (только по отдельности).

— Заставлять детей извиняться или налаживать отношения непосредственно на месте.

Необходимо сразу вызывать полицию или врача, если:

— Применяется оружие.

— Есть угроза серьезных физических травм.

— Существуют угрозы насилия на почве ненависти.

— Есть серьезные телесные повреждения.

— Есть сексуальное насилие.

— Любое лицо обвиняется в незаконном акте, таком как грабеж или вымогательство.

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