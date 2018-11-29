Четверг, 29 Ноября 2018 года
19:35:44 МСК

Как реагировать на травлю: в США даны рекомендации по поведению на месте

Общество

Подробности

Вашингтон, 29 ноября 2018, 18:55 — REGNUM  Когда взрослые быстро и последовательно реагируют на издевательства, которым подвергают друг друга дети, они дают понять, что это неприемлемо. Исследования показывают, что с течением времени это может остановить издевательское поведение (известное также как «буллинг»), сообщает американский правительственный сайт Stopbullying.

В качестве реакции на подобное поведение рекомендуется на месте:

— Немедленно вмешаться.

— Разделить вовлеченных детей.

— Убедиться, что все в безопасности.

— Оказать или помочь оказать немедленную медицинскую или психологическую помощь.

— Сохранять спокойствие.

— Моделировать уважительное поведение при вмешательстве.

Что не следует делать на месте:

— Игнорировать.

— Думать, что дети справятся без помощи взрослых.

— Пытаться сразу разобраться в фактах.

— Заставлять других детей публично говорить, что они видели.

— Допрашивать детей перед другими детьми.

— Разговаривать с вовлеченными детьми вместе (только по отдельности).

— Заставлять детей извиняться или налаживать отношения непосредственно на месте.

Необходимо сразу вызывать полицию или врача, если:

— Применяется оружие.

— Есть угроза серьезных физических травм.

— Существуют угрозы насилия на почве ненависти.

— Есть серьезные телесные повреждения.

— Есть сексуальное насилие.

— Любое лицо обвиняется в незаконном акте, таком как грабеж или вымогательство.

Читайте также: Мы все живём в Сафоново: история самоубийцы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить