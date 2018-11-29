Как реагировать на травлю: в США даны рекомендации по поведению на месте

Вашингтон, 29 ноября 2018, 18:55 — REGNUM Когда взрослые быстро и последовательно реагируют на издевательства, которым подвергают друг друга дети, они дают понять, что это неприемлемо. Исследования показывают, что с течением времени это может остановить издевательское поведение (известное также как «буллинг»), сообщает американский правительственный сайт Stopbullying.
В качестве реакции на подобное поведение рекомендуется на месте:
— Немедленно вмешаться.
— Разделить вовлеченных детей.
— Убедиться, что все в безопасности.
— Оказать или помочь оказать немедленную медицинскую или психологическую помощь.
— Сохранять спокойствие.
— Моделировать уважительное поведение при вмешательстве.
Что не следует делать на месте:
— Игнорировать.
— Думать, что дети справятся без помощи взрослых.
— Пытаться сразу разобраться в фактах.
— Заставлять других детей публично говорить, что они видели.
— Допрашивать детей перед другими детьми.
— Разговаривать с вовлеченными детьми вместе (только по отдельности).
— Заставлять детей извиняться или налаживать отношения непосредственно на месте.
Необходимо сразу вызывать полицию или врача, если:
— Применяется оружие.
— Есть угроза серьезных физических травм.
— Существуют угрозы насилия на почве ненависти.
— Есть серьезные телесные повреждения.
— Есть сексуальное насилие.
— Любое лицо обвиняется в незаконном акте, таком как грабеж или вымогательство.
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