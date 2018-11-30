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Итальянская Сибирь

Общество

Сибирский фотограф и путешественник Олкг Кугаев нашёл осколок своей родины в Италии

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Итальянская Сибирь
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Сибирские дома, сделанные со вкусом

Олег Кугаев, 30 ноября 2018, 11:52 — REGNUM  

Я как коренной житель Сибири ещё не успел объехать всю Сибирь, она очень большая. Но недавно у меня была самая короткая и самая странная по ощущениям экспедиция по Сибири.

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С холма открывается прекрасный вид на район Тосканы
Олег Кугаев © ИА REGNUM
С холма открывается прекрасный вид на район Тосканы

Представьте, конец октября, +28С, вокруг растут виноград, оливки и хурма. Это была деревенька Италии в сердце Тосканы под названием Сибирь. Я ехал в надежде, что уж там-то точно знают о моей родине больше, чем о Марсе. Жителей обитает не много — 128, из них: 64 мужчины и 64 женщины, 4 иностранных гражданина — 2 мужчины, 2 женщины. Прямо сибирский Ноев ковчег. Как оказалось, не все сибиряки знают свою историю, но кое-что выяснить всё же удалось.

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Коренной сибиряк
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Коренной сибиряк
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Коренные сибиряки
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Коренные сибиряки
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Небольшой переезд из-за ремонта дома
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Небольшой переезд из-за ремонта дома

Деревня была так названа из-за своего расположения — она находится на горе, которую обдувает сильный и холодный северный и северо-восточный ветер под названием Трамонтана. Это было идеально для мельницы, которую туда поставили, но которая не дожила до наших времён. А ветер дует до сих пор. Зимой, если выпадет снег, то все остаются дома, так как выехать невозможно — машины не приспособлены для того, чтобы ездить с горы или в гору по гололёду. Поэтому остается ходить друг к другу в гости.

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Самый оживлённый перекресток
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Самый оживлённый перекресток
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Сибирские дома, сделанные со вкусом
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Сибирские дома, сделанные со вкусом
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Сибирские дома, сделанные со вкусом
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Сибирские дома, сделанные со вкусом
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Сибирские дома, сделанные со вкусом
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Сибирские дома, сделанные со вкусом
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Сибирские дома, сделанные со вкусом
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Сибирские дома, сделанные со вкусом

В деревне нет ни банков, ни аптек, ни приходской церкви, что для Италии нетипично, даже бара там тоже нет. Сибирь застроена дорогими виллами с прекрасным видом на район Тосканы. Я попал на сбор оливок — сибиряки раскидывали сети, сбивали граблями будущее масло и мучительно вспоминали, кто и когда Сибирь назвал Сибирью. Чуда не случилось, итальянцы не знали о моей родине ничего, кроме того, что там холодно. Покидая жаркие сибирские просторы в Италии, я думал: «А всё-таки жалко, что у меня на даче не растут оливки».

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Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
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Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
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Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
18
Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
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Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год
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Основной урожай винограда уже собран и потихонечку превращается в вино. На кустах висят остатки, чтобы утолить голод заезжих сибиряков
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Основной урожай винограда уже собран и потихонечку превращается в вино. На кустах висят остатки, чтобы утолить голод заезжих сибиряков
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Здесь заканчивается Сибирь
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Здесь заканчивается Сибирь

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regnum author Олег Кугаев
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