Итальянская Сибирь

Олег Кугаев, , 11:52 — REGNUM

Я как коренной житель Сибири ещё не успел объехать всю Сибирь, она очень большая. Но недавно у меня была самая короткая и самая странная по ощущениям экспедиция по Сибири.

Представьте, конец октября, +28С, вокруг растут виноград, оливки и хурма. Это была деревенька Италии в сердце Тосканы под названием Сибирь. Я ехал в надежде, что уж там-то точно знают о моей родине больше, чем о Марсе. Жителей обитает не много — 128, из них: 64 мужчины и 64 женщины, 4 иностранных гражданина — 2 мужчины, 2 женщины. Прямо сибирский Ноев ковчег. Как оказалось, не все сибиряки знают свою историю, но кое-что выяснить всё же удалось.

Деревня была так названа из-за своего расположения — она находится на горе, которую обдувает сильный и холодный северный и северо-восточный ветер под названием Трамонтана. Это было идеально для мельницы, которую туда поставили, но которая не дожила до наших времён. А ветер дует до сих пор. Зимой, если выпадет снег, то все остаются дома, так как выехать невозможно — машины не приспособлены для того, чтобы ездить с горы или в гору по гололёду. Поэтому остается ходить друг к другу в гости.

В деревне нет ни банков, ни аптек, ни приходской церкви, что для Италии нетипично, даже бара там тоже нет. Сибирь застроена дорогими виллами с прекрасным видом на район Тосканы. Я попал на сбор оливок — сибиряки раскидывали сети, сбивали граблями будущее масло и мучительно вспоминали, кто и когда Сибирь назвал Сибирью. Чуда не случилось, итальянцы не знали о моей родине ничего, кроме того, что там холодно. Покидая жаркие сибирские просторы в Италии, я думал: «А всё-таки жалко, что у меня на даче не растут оливки».

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