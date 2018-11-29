Свердловский губернатор намерен вернуть врачей в село

Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен вернуть в село врачей, решить проблему дефицита медиков. Главным образом речь идёт об онкологах и кардиологах, которые должны быть в шаговой доступности каждому жителю региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

С соответствующими поручениями Куйвашев выступил 29 ноября на заседании областного правительства. От своих подчинённых он ждёт конкретных предложений по обеспечению всех населённых пунктов области, вплоть до самых маленьких деревень, медицинскими кадрами.

«Надо вернуть врачей в село, решить проблему дефицита медицинских кадров в деревнях и малых населенных пунктах. Поручаю министру здравоохранения проработать этот вопрос», — сказал глава региона.

Добавим, по данным Свердловскстата, больше половины свердловчан умирают от болезней системы кровообращения. На втором месте значатся онкологические заболевания.

При этом зачастую попасть на приём к кардиологу или онкологу не всегда удаётся легко и сразу. Проблемы возникают даже у жителей Екатеринбурга. Впрочем, в областном центре регулярно проводят обследования граждан на онкологические заболевания. Жители остальной части области такой возможности лишены.

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