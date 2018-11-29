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В Симферополе открыли новый детсад

Общество

В крымской столицы очереди в детские сады дожидается шесть тысяч детей

В Симферополе открыли новый детсад
Иоганн Шперль. Детский сад. Около 1885

Симферополь, 29 ноября 2018, 17:38 — REGNUM  В Симферополе в микрорайоне Фонтаны открыли новый детский сад на 260 мест — «Лучик». Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Учреждение обеспечено всем необходимым оборудованием для комфортного нахождения в нём малышей», — отметил Константинов.

Он также напомнил, что на данный момент в крымской столице строятся ещё девять детских стандартных и пять модульных детсадов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе самая большая очередь в детсады — шесть тысяч человек. На территории всего Крыма своей очереди в детские сады ожидают около 19 тысяч детей. Обостряет ситуацию большая нагрузка на очередь со стороны представителей льготных категорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Симферополя обещают к концу года тысячу новых мест в детсадах города

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