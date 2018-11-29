Жителям курганского села поставляют «железную» воду

Курган, , 17:16 — REGNUM Администрацию курганского села в судебном порядке обязали до 1 октября 2019 года обеспечить жителей качественной питьевой водой. В воде, которая подаётся в селе Обутковское, превышены допустимые показатели по содержанию железа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Вода, которую подаёт в распределительные сети МУП «Обутки», не соответствует СанПиН 2.1.4.107 4−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Макушинский районный суд поддержал требования Роспотребнадзора к сельским властям — разработать мероприятия по обезжелезиванию воды и привести её качество к санитарным нормам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, составил в 2018 году в Курганской области 38,31%, по микробиологическим показателям — 3,58%. В первой половине 2018 года жители Зауралья подали 23 иска в суды из-за некачественной воды.

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