Собянин объяснил неудачный старт канатки «веком киберугроз»

Москва, , 17:12 — REGNUM На Московскую канатную дорогу совершена «мощная хакерская атака», заявил 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на странице в ВК.

«Живём в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить», — написал он.

Напомним, 26 ноября Собянин торжественно открыл в Москве канатную дорогу через Москву-реку, связывающую Воробьёвы горы и стадион «Лужники». 27 ноября кабинки стали доступными для пассажиров, а уже 28 ноября дорога встала. Произошедшее объяснили кибератакой на систему общественного транспорта.

29 ноября дорога также не заработала. На официальном сайте появилось сообщение, что проводятся тестовые испытания.

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