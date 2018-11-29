Среди американцев учаcтился стресс от общения с политическими оппонентами

Вашингтон, , 17:14 — REGNUM За последние два года американцы стали чаще говорить, что беседы на политические темы с теми, с кем они не согласны, это «стресс и разочарование», согласно исследованию Pew research center.

Изменение мнений произошло в основном среди демократов: 57% сейчас говорят, что говорить о политике с людьми, с которыми они не согласны, — это стресс и разочарование (по сравнению с 45% два года назад).

Напротив, чувства республиканцев по поводу политических разговоров с людьми, с которыми они не согласны, изменились очень мало: негативно воспринимают такие разговоры всё так же около половины из них. В целом для 53% американцев разговоры о политике с оппонентами, как правило, неприятны, но для 45% они обычно «интересны и информативны». Примечательно, что в марте 2016 года во время президентских праймериз такие беседы интересными и познавательными казались чаще (51%), чем стрессовыми (46%).

Примечательно, что, как выяснилось, большинство американцев (63%) при обсуждении политики с людьми, с которыми они не согласны, обнаруживают еще меньше общего в политическом плане, чем казалось. Также большинство республиканцев и демократов говорят, что разговор о политике с людьми, чьи взгляды отличаются от их, не приводит к формированию неких общих взглядов.

Что касается тем обсуждения, большинство американцев говорят, что президентство и политика Дональда Трампа возникают в разговоре очень часто (25%) или довольно часто (37%). Гораздо меньше (38%) говорят, что Трамп приходит не слишком часто или не часто.

Это похоже на то, как часто Трамп упоминался в разговорах в декабре 2016 года, вскоре после его победы: тогда 25% упоминали Трампа часто, а 40% — довольно часто. Как и в конце 2016 года, сейчас Трамп является более частой темой разговора для либеральных демократов, чем для других демократов или республиканцев.