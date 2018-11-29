В Константинополе подготовили черновик устава объединенной церкви Украины

Стамбул, Турция, , 17:17 — REGNUM Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле подготовил предложения, которые лягут в основу устава объединённой неканонической Украинской православной церкви, сообщил 29 ноября украинский ресурс Cerkvarium.

Ранее греческие православные издания сообщили о принятии самого устава, который будет утверждён во время объединительного собора в Киеве, однако по данным украинских журналистов, речь идёт не о самом уставе, а об отдельных пунктах, учитывающих положения томоса, который вскоре будет предоставлен неканонической церкви на Украине.

Напомним, с 27 по 29 ноября в Стамбуле проходит синод Константинопольского патриархата, на котором обсуждается предоставление томоса об автокефалии неканоническим религиозным организациям, которые готовятся к объединению в единую Украинскую православную церковь.

Что характерно, в церковном синоде принимает участие советник президента Украины Ростислав Павленко.

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Тем временем украинские власти провели инвентаризацию мощей в Киево-Печерской лавре.

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