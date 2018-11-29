В Калининградской области обозначили нехватку медицинских кадров

Калининград, , 16:45 — REGNUM В медицинских учреждениях Калининградской области в настоящий момент не хватает 797 медицинских работников. Об этом на заседании областного правительства сегодня, 29 ноября, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его информации, остаются вакантными должности 368 врачей и 429 иных медицинских специалистов. Больше всего в регионе нуждаются в участковых терапевтах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области работает программа по привлечению медицинских специалистов из других регионов РФ или стран. Напомним также, что в посёлке Рудники Калининградской области будет построен крупный онкоцентр, в котором будет работать 558 человек, в том числе 68 врачей.

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