МВД Ингушетии проверит гражданскую позицию участников протестного митинга

Магас, , 16:36 — REGNUM Содержание выступлений на митинге в Назрани против установления границы с Чечней проверит МВД Ингушетии. Сотрудники ведомства проанализируют заявления участников протестной акции с целью установления в них возможных признаков экстремизма.

«Сотрудниками полиции проводится анализ выступлений активистов и смыслового содержания надписей, размещенных на агитационных плакатах участников митинга, на предмет соответствия отражаемой в них гражданской позиции федеральному законодательству», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Напомним, митинг против соглашения об установлении границы между Чечней и Ингушетией проводился в Назрани 27 ноября с 10:00 до 19:00. Его участниками, по данным правоохранителей, стали около тысячи человек, сами организаторы заявили о явке на него нескольких тысяч жителей Ингушетии.

Акция была предварительно согласована с органами местного самоуправления. Охрану общественного порядка во время митинга осуществляли сотрудники МВД. Фактов нарушений общественного порядка, по данным ведомства, зафиксировано не было.

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Напомним, 27 ноября в Санкт-Петербурге Конституционный суд РФ рассматривал запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по вопросу соответствия Конституции РФ закона об административной границе между Чечней и Ингушетией, принятой местным парламентом 4 октября. Одновременно с этим в самой Ингушетии проходил митинг, на котором собрались не согласные с этим законом жители республики.

Итогом протестной акции стала резолюция из трех пунктов с требованием отменить соглашение о границе с Чечней, отправить в отставку главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и парламент РИ и с требованием исполнения закона о реабилитации репрессированных народов в его территориальной составляющей. Об этом рассказал Телеграмм-канал «Главком РИ». Документ планируется направить президенту РФ и ряду федеральных структур.