В Харьковской области из-за гриппа приостановили работу 22 школы

Харьков, Украина, , 16:32 — REGNUM В Харьковской области из-за гриппа полностью или частично прекратили работу 22 школы, заявили в Харьковском областном лабораторном центре министерства здравоохранения Украины, сообщило 29 ноября информационное агентство «УНН».

Медики избегают применять термин карантин, поскольку он, по их словам, относится только к тяжёлым болезням, поэтому остановку работы школ в Центре назвали «ограничительными эпидемическими мероприятиями».

«Ограничительные эпидемические мероприятия на сегодня полностью введены в 9 учебных заведениях: 5 Волчанского района, один — Великобурлукского, один — Золочинский, один — город Люботин и один — Кубьянский район. Частично — в 52 классах 13 заведений. Из них 10 учреждений — Кубьянский район, несколько классов в различных школах, и три заведения, где частично также в некоторых классах, это — Новомосковский район», — рассказали медики.

Специалисты признали, что на территории области сложились благоприятные условия для распространения вируса группы А H3N2. Они прогнозируют дальнейший рост числа заболевших.

Напомним, за прошлую неделю ОРВИ на Украине заболели 178 тыс. человек. По данным Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, показатель заболеваемости гриппом на Украине находится на 10,7% ниже уровня эпидемии.

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