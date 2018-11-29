3,3% населения США — нелегальные мигранты

Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Количество нелегальных иммигрантов в США упало до самого низкого уровня за последние 10 лет, но нынешние мигранты с большой вероятностью находится в США более десяти лет, согласно новому исследованию Pew Research.

В то время как администрация Трампа ведет войну с незаконными пограничниками и мигрантами с просроченными документами, фактическое количество несанкционированных мигрантов в США падает. В 2016 году в США было 10,7 нелегальных мигрантов (3,3% общего населения страны), при этом пик пришелся на 2007 год, когда нелегалы составляли 4% американского населения.

Количество мексиканских нелегальных мигрантов с 2007 г. снизилось, но общее их число из других стран мало изменилось. Мексиканцы составляли половину всех нелегалов в 2016 году (по сравнению с 57% в 2007-м). В последние годы их число (и доля от общего числа) сокращается: в 2016 году в США проживало 5,4 миллиона мексиканских нелегальных иммигрантов по сравнению с 6,9 миллиона в 2007 году.

Между тем, общая сумма мигрантов из других стран — 5,2 млн в 2016 году — осталась примерно такой же, как и в 2007-м, когда она составляла 5,3 млн. Число нелегальных мигрантов выросло с 2007 года только из одного региона — Центральной Америки, этот рост был вызван главным образом за счет мигрантов из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Как сообщало ИА REGNUM, молодые мигранты из стран Центральной Америки будут пытаться попасть через пограничный переход в США, пока их попытки не увенчаются успехом. «Это была неудачная попытка, — заявил один из мигрантов. — Но нас заметила международная пресса. Мы надеялись, что двери откроются, но мы должны пытаться снова».