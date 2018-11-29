Онлайн карточной игры Artifact в день выхода вырос до 56 тыс. пользователей

Сиэтл, США, , 16:06 — REGNUM Коллекционная карточная онлайн-игра Artifact в день выхода собрала на своих серверах около 56,24 тыс. игроков. Об этом 29 ноября сообщил портал PCGamesN.

Такой отметки онлайн достиг уже через час после запуска игровых серверов. Издание отмечает, что это, конечно, не революционный успех, однако он весьма серьезный. Особенно, если учесть, что во время бета-тестирования показатели онлайна не превышали 1 тыс. человек. На текущий момент показатели онлайна стабилизировали на уровне 43−45 тыс.

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Напомним, над созданием Artifact работала сама компания Valve, игра выполнена по мотивам вселенной Dota 2. Она вышла на платформах PC (Windows, macOS и Linux), iOS и Android.

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