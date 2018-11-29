Теперь жители против: частный аэродром в Омске назовут в честь Егора Летова

Омск, , 16:05 — REGNUM Частный аэродром малой авиации в Омске назовут именем рок-музыканта Егора Летова. Несмотря на то, что ранее многие пользователи ратовали за то, чтобы имя лидера группы «Гражданская оборона» присвоили федеральному аэропорту в Омске, новую инициативу большинство юзеров раскритиковали, передает корреспондент ИА REGNUM.

По их мнению, Егор Летов — не та выдающаяся личность, в честь которой можно назвать аэропорт. Пользователи вспомнили, что музыкант употреблял наркотические вещества и был зависим от алкоголя.

«Творчество Летова люблю, но он не тот, в честь кого называют аэропорты», — отмечает Андрей В.

«Впервые что-то назвали в честь наркомана и пьяницы. Хоть чему-то дети плохому научатся», — пишет Andy Bombshell.

‏ «Как вы шхуну назовёте, так она и поплывет…» Чувствую уже, что будет всё плохо (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) там», — считает Мария Ф.

Аэродром находится в селе Поповка Азовского района и принимает самолеты малой авиации. Владелец аэродрома Александр Анисимов рассказал «Русской газете», что принял решение переименовать его, чтобы «поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка». По словам Анисимова, на аэродроме установят барельеф в честь Летова, а в следующем году планируют провести рок-фестиваль в память о музыканте.

Сейчас администрация аэропорта собирает документы, чтобы согласовать решение с администрацией Омска. Переименование состоится 30 ноября — в день окончания голосования в акции «Великие имена России».

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