Регионам предложили запрещать продажу на разлив алкоголя в жилых домах

Москва, , 16:01 — REGNUM Решения о запрете продажи пива на розлив в жилых домах должны принимать регионы своими законами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Для меня, как врача, аргументов «за» запрет больше. ситуация в каждом регионе разная, разная статистика, поэтому считаю, что такие решения можно быстрее принять на местном уровне», — сказал Огуль.

Он напомнил, что Госдума предоставила право субъектам РФ самостоятельно определять дополнительные требования ко времени, местам и условиям продажи алкогольной продукции и такие прецеденты с запретом пивных в жилых кварталах в регионах страны уже есть

В «Трезвой России» предложили и способы решения проблемы: вернуть запрет на продажу алкоголя в жилых домах и разрешить региональным органам власти вводить дополнительные ограничения на торговлю.