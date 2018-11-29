В Киеве появится улица имени польского публициста Ежи Гедройца

Киев, , 16:01 — REGNUM В Киеве улицу тверскую переименовали в улицу Ежи Гедройца, сообщил 29 ноября официальный сайт Киевсовета.

Решение поддержали 79 депутатов Киевсовета.

«Это содействует почтению памяти выдающегося польского публициста и общественного деятеля, активного сторонника польско-украинского сотрудничества. Писатель был противником взаимных территориальных претензий», — сказано в сообщении.

Ежи Гедройц был одним из первых польских мыслителей, который принципиально разделял понятия «советский» и «русский». Он был горячим сторонником распада СССР и призывал Польшу отказаться от территориальных претензий к Белоруссии, Литве и Украине, считая независимость этих государств лучшей защитой Польши от России.

Напомним, ранее Киевсовет решил открыть мемориальные таблички в честь боевиков АТО, погромщика времён Гражданской войны и идеолога украинского нацизма.

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