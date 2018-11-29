В США женщины гораздо хуже оценивают экономику своей страны, чем мужчины

Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Женщины гораздо более пессимистично относятся к состоянию экономики США, чем мужчины: почти половина женщин-избирателей оценивают экономику США как «не очень хорошую» или «плохую», в то время как среди мужчин дают такую оценку только 26%, сообщает 29 ноября Axios.

В этом году в Конгресс было избрано рекордное число женщин, женщины также становятся всё более политически активными на всех уровнях управления и готовы изменить политический ландшафт и приоритеты в США. 23% женщин говорят, что они сейчас находятся экономически в худшем положении, чем два года назад (15% мужчин говорят то же самое), а 28% описывают свои семьи как отстающие в финансовом отношении (по сравнению с 18% мужчин).

Женщины доверяют демократам на 11% больше голосов, чем республиканцам, ради более эффективной борьбы за экономическую политику на благо своих семей (эта цифра была еще выше среди молодых женщин). Среди представителей обоих полов 26% не доверяют ни одной из сторон. Кроме того, здравоохранение является наиболее важной проблемой для женщин, затмевая другие важные вопросы, такие как рабочие места и экономика, которая была самой важной проблемой для мужчин.

Женщины отошли от Республиканской партии на промежуточных выборах, а если так много женщин-избирателей обеспокоены экономическим будущим страны, это может также подорвать экономические обещания Дональда Трампа перед следующими президентскими выборами.