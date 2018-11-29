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Адвокат Петросяна: Степаненко претендует на все деньги артиста

Общество

Процесс раздела продвигается крайне медленно, так как за годы семейной жизни пара скопила довольно много недвижимости и ценностей

Адвокат Петросяна: Степаненко претендует на все деньги артиста
Оноре Домье. Развод. Я так убедительно представил вину противной стороны, что нам теперь не хватает только доказательства (фрагмент). 1840

Москва, 29 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Бывшая супруга эстрадного артиста Евгения Петросяна Елена Степаненко претендует на большую часть совместно нажитого имущества супругов, в том числе на все денежные средства юмориста, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин. Об этом сообщает 29 ноября «Пятый канал».

«Кто-то ее убедил, что суд заберет у Петросяна всё и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит и надеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается», — цитирует канал слова юриста.

Также Жорин отметил, что процесс раздела продвигается крайне медленно, так как за годы семейной жизни пара скопила довольно много совместно нажитого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Хамовнический суд Москвы принял решение о расторжении брака артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, проживших вместе более 30 лет.

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Развод Степаненко и Петросяна
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