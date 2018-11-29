СБУ задерживает мужчин призывного возраста на границе с Донбассом — ЛНР

Луганск, , 15:41 — REGNUM Украинские спецслужбы начали задерживать мужчин призывного возраста, пересекающих границу Украины и ЛНР, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий 29 ноября на брифинге.

По данным оборонного ведомства ЛНР, мирные жители подконтрольных Украине территорий уже ощутили последствия ввода военного положения:

«По имеющейся у нас информации, спецслужбам поручено задерживать всех мужчин призывного возраста, пытающихся пересечь линию соприкосновения, дабы не допустить оттока населения за пределы страны», — рассказал Осадчий.

Он также уточнил, что факты незаконных задержаний были зафиксированы на пункте пропуска в районе Станицы Луганской.

Напомним, ранее представители украинского генштаба заявили, что в стране не будет новой волны мобилизации, пройдут лишь сборы резервистов.

Читайте также: ВСУ не будут проводить мобилизацию население во время военного положения

В то же время, некоторые украинские СМИ сообщают, что военнообязанным, проживающим на территориях, где введено военное положение, предстоит брать справку для выезда за границу.