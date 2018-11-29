Омбудсмен заблокировала во «ВКонтакте» представителя группы «Френдзона»

Вологда, , 15:53 — REGNUM Представитель группы «Френдзона» написала во «ВКонтакте» уполномоченному по правам ребёнка по Вологодской области Ольге Смирновой, из-за жалобы которой отменили концерт в Вологде. Однако омбудсмен ничего не ответила и заблокировала собеседницу. Скриншот несостоявшейся переписки опубликовали в официальном сообществе группы, передает корреспондент ИА REGNUM.

После этого участники группы публично обратились к Ольге Смирновой с вопросом, что им необходимо сделать, чтобы концерт все-таки состоялся. Они отметили, что такими действиями омбудсмен «не оберегает детей, а настраивает их против себя».

«Все проходит по старой схеме: люди из прокуратуры запугивают клубы закрытием, рассылая им «предостережения», и ни один клуб в городе не решается проводить концерт. Это грязная игра, и нам становится страшно от того, как далеко это может зайти», — говорится в обращении.

Участники группы также указали, что для концерта подготовили укороченную программу, в которой отсутствовали песни об алкоголе, суициде и однополых отношениях. Когда же им всё равно отказали в выступлении, группа хотела повысить возрастной ценз, однако и в этот раз получила отрицательный ответ.

Напомним, концерт «Френдзоны» должен был пройти в Вологде 4 декабря, однако его отменили по инициативе Ольги Смирновой. Она указала на то, что в текстах песен содержится информация, из-за которой концерты группы должны быть запрещены для детей. Омбудсмен также отметила, что ей не понравилось творчество коллектива, однако дело не в его запрете, а в запрете допуска на концерты несовершеннолетних.

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