Количество бомбоубежищ в ДНР выросло в 8,5 раз — МЧС ДНР

Донецк, , 15:20 — REGNUM С момента начала гражданской войны на Украине число бомбоубежищ в ДНР вырослов 8,5 раз, заявили в пресс-службе МЧС ДНР, сообщило 29 ноября Донецкое агентство новостей.

На территории Донецкой Народной Республики насчитывается более 4500 защитных сооружений гражданской обороны, предназначенных для приема укрываемого населения», — рассказала спикер МЧС ДНР Наталья Гетова.

Чиновник рассказала, что специалисты её ведомства оказывают всестороннюю помощь местным властям, которые приводят в порядок существующие укрытия и создают новые, приспосабливая для этих целей подвальные помещения жилого фонда.

Напомним, в конце 2014 года президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с боевиками ВСУ в Одессе заявил о жителях Донбасса следующее:

«У нас работа будет, у них — нет. У нас пенсии будут, у них — нет. У нас поддержка пенсионеров и детей будет, у них — нет. У нас дети пойдут в школу и в детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах».

Отметим, разведка ДНР фиксирует рост численности украинских войск на границе Республики. В ДНР ожидают начала нового обострения на фронте.

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