В Госдуме приветствуют решение регионов запрещать продажу вейпов детям

Москва, , 15:11 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение депутатов Алтайского края запретить продажу вейпов и электронных сигарет подросткам, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

В Алтайском крае планируют запретить продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Новый закон приняли депутаты краевого заксобрания в первом чтении. Закон запрещает розничную продажу электронных устройство курения в детских, образовательных и медицинских организациях, а также в спортивных сооружениях. Помимо этого запрещена продажа в местах проведения массовых культурных мероприятий, где могут участвовать дети.

«Вот, что такое политическая воля: устав ждать решения федерального центра, депутаты Алтайского края взяли и запретили продажу вейпов и электронных сигарет подросткам. И поступили абсолютно правильно», — считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Он считает правильным, когда в отсутствие федерального закона инициатива идет со стороны регионов.

«Так через несколько лет все регионы и сами дойдут в своем законодательстве до запрета — и федеральному парламенту останется лишь признать свершившийся факт», — рассуждает он в Facebook.

При этом Тумусов считает, что помимо возрастного ограничения нужно ограничить рекламу вейпов, места их продажи, отрегулировать дизайн упаковок — одним словом, приравнять всю табачную или околотабачную продукцию к сигаретам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете Госдумы по охране здоровья есть сторонники приравнивания вейпов к сигаретам.

«Изменения в законодательство вносить необходимо, это уже и так затянулось во времени. Нужно внести соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, в закон о рекламе, в КоАП», — сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Вместе с тем ряд СМИ сообщили о том, что правительство намерено урегулировать рынок парогенераторов и других альтернатив курению, однако для них не будет отдельного закона.

Напомним, что 1 ноября запрет на продажу электронных сигарет начал действовать в Удмуртии. До конца года Москва может принять закон о штрафах за вейпинг. Законы о запрете на продажу электронных сигарет подросткам также приняты в Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье.