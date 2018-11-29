В Северной Корее растёт популярность онлайн-шоппинга

Пхеньян, , 16:29 — REGNUM За последние несколько лет в Северной Корее значительно вырос объём покупок онлайн в интернет-магазинах. На данный момент их число оценивается в 30 площадок, а общее количество представленных там компаний превышает две с половиной тысячи. Такие данные приводит южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В отношении КНДР бытует мнение, что это во всех смыслах отсталая страна, однако в действительности там существует собственный интернет, впрочем, без возможности подключения к глобальной сети. Кроме того, у 6 миллионов северокорейцев — четверти населения — есть смартфоны. С ростом количества активных пользователей интернета и переориентацией торговых компаний на внутренний рынок из-за санкций и связан бурный рост онлайн-торговли. Правительство КНДР положительно относится к данной тенденции, не препятствуя развитию нового рынка.

Впервые интернет-магазины начали появляться в 2015 году с запуском государственного сайта «Онню», который сделал возможным заказ ряда товаров онлайн — например, продуктов и лекарств. Одним из популярных сайтов также является появившийся в 2015 году «Манмульсан», предлагающий сотни товаров — от бытовых электроприборов до продуктов питания и одежды.

С развитием интернет-торговли активно растёт сегмент доставки: появилась доставка еды и фастфуда на дом, что пользуется большим спросом. Соответственно, выросла популярность профессии водителя. Впрочем, за пределами Пхеньяна и других крупных городов северокорейцы живут бедно и остаются в стороне от новых веяний.