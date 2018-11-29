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Большинство южнокорейцев выступают за снятие санкций с КНДР

Общество

Респонденты уверены, что такая мера позволит значительно сблизить два корейских государства

Сеул, 29 ноября 2018, 16:45 — REGNUM  Большинство опрошенных граждан Республики Корея выступают за ослабление или полную отмену международных санкций в отношении КНДР, так как это поспособствует процессу ядерного разоружения и откроет возможности для двустороннего сотрудничества. Соответствующие результаты были получены в ходе исследования, проведённого Национальным консультационным советом по объединению среди 1000 взрослых граждан, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

64% поддержали ослабление санкций против КНДР, в то время как 20,4% скорее против, а 11,6% — категорически против подобных шагов. Опрос был проведён на фоне застопорившихся переговоров по денуклеаризации и призывов КНДР ослабить санкции, чтобы сдвинуть процесс с метровой точки. Однако США блокируют любые попытки, требуя полного ядерного разоружения без предварительных уступок со своей стороны.

В 2018 году лидеры Южной и Северной Кореи провели три саммита и договорились о сотрудничестве в различных сферах. 55,3% респондентов удовлетворены результатами двусторонней кооперации, в то время как 41,4% оказались ими недовольны. Что касается возможного визита Ким Чен Ына в Сеул, то 60,1% опрошенных оценили его положительно.

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Зарубежная хроника
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