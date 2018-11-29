Жители Карачи не допустили снос самостроя в районе Мехран Таун

Карачи, Пакистан, , 15:30 — REGNUM 28 ноября по меньшей мере четверо человек, включая двоих сотрудников Службы Развития Карачи были ранены в ходе массовых протестов в районе Мехран Таун.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Службы Развития Карачи приступила к сносу незаконных построек в районе Мехран Таун согласно решению Верховного Суда. Жители района, которые не хотят лишиться своего жилища, встретили сотрудников Службы массовым протестом, в ходе которого подожгли два автомобиля и четыре мотоцикла. После того как в потасовке с протестующими были ранены двое муниципальных служащих, чиновники и рабочие поспешили укрыться в ближайшем полицейском участке.

Хотя городские власти заявляют, что «контролируют ситуацию», операцию по сносу было решено отложить, «чтобы избежать потерь и порчи частной собственности».