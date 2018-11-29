Четверг, 29 Ноября 2018 года
16:38:05 МСК

Жители Карачи не допустили снос самостроя в районе Мехран Таун

Общество

В одном из крупнейших городов Пакистана начались беспорядки

Карачи, Пакистан, 29 ноября 2018, 15:30 — REGNUM  28 ноября по меньшей мере четверо человек, включая двоих сотрудников Службы Развития Карачи были ранены в ходе массовых протестов в районе Мехран Таун.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Службы Развития Карачи приступила к сносу незаконных построек в районе Мехран Таун согласно решению Верховного Суда. Жители района, которые не хотят лишиться своего жилища, встретили сотрудников Службы массовым протестом, в ходе которого подожгли два автомобиля и четыре мотоцикла. После того как в потасовке с протестующими были ранены двое муниципальных служащих, чиновники и рабочие поспешили укрыться в ближайшем полицейском участке.

Хотя городские власти заявляют, что «контролируют ситуацию», операцию по сносу было решено отложить, «чтобы избежать потерь и порчи частной собственности».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить