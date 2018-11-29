Ростуризм предупредил об изменении визового режима с Ямайкой и Кубой

Москва, , 14:54 — REGNUM Федеральное агентство по туризму предупреждает российских туристов об изменении визового режима с двумя странами: Ямайкой и Кубой. Правительства России, Ямайки и Кубы подписали соглашения о продлении визовых режимов до 90 дней при взаимных поездках граждан эти стран, сообщили в Ростуризме.

Соглашение, подписанное между Россией и Ямайкой вступило в силу с 27 ноября 2018 года, с Кубой вступит в силу с 21 декабря 2018 года.

Граждане России и Ямайки смогут находиться без виз на территории другого государства не до 30, а 90 дней, считая с даты их первого въезда. Граждане России и Кубы смогут находиться без виз на территории другого государства 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

В Ростуризме отметили, что соглашения распространяется на владельцев действительных паспортов, включая дипломатические и служебные.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия решительно осуждает введение новых санкций США против Кубы. Санкции были введены 14 ноября 2018 года. Санкции введены якобы для того, чтобы не допустить американского финансирования силовых ведомств Кубы.

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