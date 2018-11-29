Киев пытается запугать епископов Украинской православной церкви

Москва, , 15:20 — REGNUM Украинская православная церковь практически единодушно отвергла автокефальный проект президента Украины Петра Порошенко, считает православный публицист Сергей Худиев. Об этом он заявил 29 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Минкульт Украины ведёт опись мощей в Киево-Печерской лавре.

«Это попытка оказать давление на епископов Украинской православной церкви, — сказал Худиев. — В связи с тем, что несколько дней назад прошел Собор, на котором присутствовали 83 из 90 епископов УПЦ и из них с Петром Порошенко согласились встретиться трое, а из этих трёх один заявил, что не будет участвовать в этом объединительном проекте. То есть у него (у Петра Порошенко — прим. ИА REGNUM ) двое».

Худиев подчеркнул, что Украинская православная церковь практически единодушно отвергла «автокефальный проект», и сейчас, если томос и будет дан, но он будет дан двум раскольническим структурам.

«Он будет дан сообществу, которое в самом лучшем случае представляет не больше трети украинских приходов, — сказал Худиев. — То есть они (власти Украины — прим. ИА REGNUM ) создают государственную церковь, которая оказывается церковью меньшинства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители Минкульта Украины начали проводить опись имущества и мощей в Киево-Печерской лавре. Об этом порталу «Страна.ua» сообщили служители храма.

Это, как отмечает издание, происходит на фоне заседания синода Константинопольской церкви, собирающегося 29 ноября решить вопрос томоса об автокефалии Украины.

Отметим также, что 24 ноября украинский минюст отменил решение о передаче храмового комплекса Киево-Печерской лавры в пользование УПЦ МП.

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