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ООН: социальные расходы Пакистана — одни из самых низких в мире

Общество

Согласно новому докладу ЭКОСОС по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Пакистан тратит меньше 5% ВВП на социальную защиту, образование и здравоохранение

ООН: социальные расходы Пакистана — одни из самых низких в мире
World Bank Photo Collection
Пакистанские дети

Исламабад, 29 ноября 2018, 17:24 — REGNUM  28 ноября был опубликован новый доклад Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, в докладе сообщается, что Пакистан тратит суммарно на социальную защиту, образование и здравоохранение меньше 5% ВВП, что меньше среднего показателя по региону на 4%. По показателю социальных расходов Пакистан, согласно классификации ЭКОСОС, оказался в одной группе с Бангладеш, Индонезией, Лаосом, Непалом и Тимором-Леште.

Нехватка финансирования сказывается на всех социальных показателях. Согласно докладу, если охват начальным образованием в Пакистане составляет 90%, то среднее образование получают всего около 45% населения.

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Зарубежная хроника
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