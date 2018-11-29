ООН: социальные расходы Пакистана — одни из самых низких в мире

Исламабад, , 17:24 — REGNUM 28 ноября был опубликован новый доклад Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, в докладе сообщается, что Пакистан тратит суммарно на социальную защиту, образование и здравоохранение меньше 5% ВВП, что меньше среднего показателя по региону на 4%. По показателю социальных расходов Пакистан, согласно классификации ЭКОСОС, оказался в одной группе с Бангладеш, Индонезией, Лаосом, Непалом и Тимором-Леште.

Нехватка финансирования сказывается на всех социальных показателях. Согласно докладу, если охват начальным образованием в Пакистане составляет 90%, то среднее образование получают всего около 45% населения.