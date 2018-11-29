Переславль продолжает мерзнуть

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:51 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области вопреки обещаниям властей не удалось наладить ситуацию с теплоснабжением, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ночь с 27 на 28 ноября на котельной ООО «ПЭК», отапливающей 80 процентов потребителей Переславля, должно было произойти подключение котла большой мощности. Однако этого не произошло, и город по-прежнему отапливается двумя малыми котлами.

Руководство котельной объясняет затянувшийся ремонт отсутствием финансирования со стороны единой теплоснабжающей организации — в Переславле это МУП «Спектр» и его преемник — МУП «Теплосервис». Именно эти организации аккумулируют все платежи за тепло и горячую воду от жителей и бюджетных организаций. Руководство ООО «ПЭК» напомнило о долге МУП «Спектр», превышающем 400 миллионов рублей. Компания просит погасить хотя бы часть задолженности или оплатить ремонт котла напрямую на счет подрядной организации.

Администрация города, в свою очередь, отвергает обвинения в неплатежах и считает свои обязательства по отношению к котельной выполненными. На встрече с жителями Валерий Астраханцев заявил, что деньги за тепло оседают на счетах управляющих компаний и до теплоснабжающей организации МУП «Теплосервис» (а ранее — МУП «Спектр») не доходят.

Теперь большой котел, способный выдавать норматив по теплу, обещают подключить 3 декабря 2018 года. В квартирах многих переславцев холодно. Начались морозы, и помещения остывают еще быстрее. На фоне продолжающегося кризиса происходят аварии на сетях. При условии недостаточного прогрева сетей это грозит разморозкой труб и домов.

Продолжается конфликт администрации и с котельными ООО «МЭС». С 1 декабря котельная ООО «МЭС» перестанет поставлять тепловую энергию для горячего водоснабжения.

«На сегодняшний момент мы не получили ни копейки за тепловую энергию. Только за октябрь и ноябрь перед нашими котельными у города долг примерно в 9 миллионов рублей. Из-за того, что мы не можем платить «Газпрому», у нас введен лимит по газу, мы исчерпали его еще в середине месяца. Все, что сверх лимита, нам продают в полтора раза дороже. Именно поэтому мы вынуждены будем с 1 декабря ограничить отпуск тепловой энергии для приготовления ГВС — оставим только на уровне, чтобы не разморозить трубы», — рассказал Юрий Егоров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы Переславля Валерий Астраханцев обвиняет директора ООО «МЭС» в отказе подписывать договор с теплоснабжающей организацией.

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