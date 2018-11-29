Власти Москвы обещают сохранить психотерапевтическую помощь для онкобольных

Москва, , 14:53 — REGNUM В больнице им. братьев Бахрушиных будут сохранены услуги оказания психотерапевтической помощи для онкобольных. Об этом заявил руководитель департамент здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, комментируя сообщение о закрытии единственного в Москве отделения психотерапии для больных онкологией. Как отметили в профильном ведомстве, информация не соответствует действительности.

«Речь не идёт о прекращении оказания консультативной и лечебной психотерапевтической помощи онкобольным в больнице братьев Бахрушиных. Действительно, планируются некоторые структурные изменения, но они носят технический характер и никак не повлияют на процесс оказания медицинской помощи. Врачи, которые и ранее принимали пациентов, по-прежнему будут оказывать им помощь в полном объёме. Специалисты-психологи будут по-прежнему принимать как амбулаторных пациентов, так и пациентов стационара», — заявил Хрипун.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы начали сбор подписей под петицией на сайте Change.org после информации о закрытии отделения психотерапевтической помощи для онкобольных в больнице им. братьев Бахрушиных. По мнению эксперта, закрытие или перераспределение лечебных отделений в Москве без уведомления общественности давно превратилось в правило работы столичных властей.

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