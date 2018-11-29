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Украинская диаспора призвала бойкотировать президента РФ на саммите G-20

Общество

Очередная русофобская истерия охватила диаспору после инцидента в Керченском проливе

Вашингтон, 29 ноября 2018, 14:53 — REGNUM  Украинские организации США, Канады, Ирландии и других стран призвали мировых лидеров не встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20, сообщил «Голос Америки».

В случае, если встреча с Путиным неизбежна, его собеседники должны выразить слова поддержки Украине, считают представители диаспоры.

Активность зарубежных украинцев резко выросла в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда украинские моряки на трёх кораблях ВМС вторглись в российские территориальные воды и были задержаны погранотрядом ФСБ РФ с применением силы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с российским лидером из-за морского инцидента РФ и Украины, однако позже стало известно, что президенты всё же пообщаются в ходе саммита G-20, в том числе и неофициально.

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