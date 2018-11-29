На Филиппинах полицейских признали виновными в убийстве подростка

Манила, , 14:48 — REGNUM На Филиппинах суд поставил точку в деле об убийстве подростка, совершённом в ходе правительственной кампании по борьбе с наркоторговлей. На скамье подсудимых оказались трое полицейских. Приговор стражам порядка сегодня, 29 ноября, был оглашён в суде города Калоокан, передаёт CNN.

Читайте также: Антинаркотический рейд на Филиппинах завершился расстрелами и задержаниями

Обвиняемых приговорили к 40 годам заключения без права досрочного освобождения и выплате компенсации родственникам погибшего. Отмечается, что приговор в убийстве сотрудникам филиппинской полиции выносится впервые с тех пор, как в стране началась антинаркотическая кампания.

Напомним, 17-летний старшеклассник Делос Сантос был убит в августе 2017 года. Его застрелили в городе Калоокан во время операции по борьбе с наркотиками. Полицейские заявляли, что применили оружие в качестве самообороны.

Ранее по теме: Президент Филиппин продолжит «неумолимую» борьбу с наркотиками

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Филиппин Родриго Дутерте во время своего ежегодного обращения к нации пообещал продолжить свою «беспощадную» борьбу с наркоторговлей. Добавим, что с 2016 года правоохранительные органы страны ликвидировали несколько тысяч человек, причастных к незаконному обороту запрещённых веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Филиппинах уволили всю полицию города-миллионника