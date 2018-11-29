Четверг, 29 Ноября 2018 года
15:02:08 МСК

На Филиппинах полицейских признали виновными в убийстве подростка

Общество

Стражи порядка получили 40 лет тюрьмы

Манила, 29 ноября 2018, 14:48 — REGNUM  На Филиппинах суд поставил точку в деле об убийстве подростка, совершённом в ходе правительственной кампании по борьбе с наркоторговлей. На скамье подсудимых оказались трое полицейских. Приговор стражам порядка сегодня, 29 ноября, был оглашён в суде города Калоокан, передаёт CNN.

Читайте также: Антинаркотический рейд на Филиппинах завершился расстрелами и задержаниями

Обвиняемых приговорили к 40 годам заключения без права досрочного освобождения и выплате компенсации родственникам погибшего. Отмечается, что приговор в убийстве сотрудникам филиппинской полиции выносится впервые с тех пор, как в стране началась антинаркотическая кампания.

Напомним, 17-летний старшеклассник Делос Сантос был убит в августе 2017 года. Его застрелили в городе Калоокан во время операции по борьбе с наркотиками. Полицейские заявляли, что применили оружие в качестве самообороны.

Ранее по теме: Президент Филиппин продолжит «неумолимую» борьбу с наркотиками

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Филиппин Родриго Дутерте во время своего ежегодного обращения к нации пообещал продолжить свою «беспощадную» борьбу с наркоторговлей. Добавим, что с 2016 года правоохранительные органы страны ликвидировали несколько тысяч человек, причастных к незаконному обороту запрещённых веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Филиппинах уволили всю полицию города-миллионника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить