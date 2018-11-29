Екатеринбургский депутат: на улице больше озлобленности, чем в думе

Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM У российских депутатов нет какой-то специальной озлобленности на народ. Об этом заявил екатеринбургский парламентарий Тимофей Жуков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«На улице гораздо больше озлобленности, чем у депутатов», — сказал Жуков. Но после уточняющего вопроса «Как вы ощущаете эту озлобленность на себе?» депутат поспешил заверить, что регулярно ездит в трамвае и не чувствует никаких изменений в народе. «Все как ездили, так и ездят», — считает парламентарий.

Тем не менее Жуков отметил, что за отдельные возмутительные высказывания в думах должны отвечать только сами авторы. «Каждый должен нести ответственность за свой язык», — уверен депутат.

Напомним, за последние несколько месяцев депутаты и чиновники разных уровней допустили немало скандальных высказываний. «Старт» нечестивому забегу дал глава Госдумы Вячеслав Володин, заявивший о возможной отмене пенсий в будущем. Эстафету продолжила саратовская экс-министр труда Наталья Соколова, предложившая гражданам жить на 3,5 тысячи рублей и «макарошки». Оставила свой след в истории и глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких, ошарашившая россиян фразой «Государство вам в принципе ничего не должно». Из последних «сумасбродств» можно вспомнить слова депутата Омской городской думы Алексея Провозина. Парламентарий заявил, что не намерен платить за многодетные семьи.

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