Врио липецкого губернатора рассказал, как в регионе будут повышать зарплаты

Липецк, , 14:27 — REGNUM В Липецкой области предприятия и учреждения, которые платят больше всего налогов и обеспечивают работникам достойную зарплату, будут получать поддержку администрации. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов рассказал в эфире федерального канала «ОТР».

"Те, кто платят больше налогов в бюджет, и те, кто обеспечивают достойной зарплатой своих сотрудников, будут получать льготы, преференции, субсидии и всестороннюю поддержку администрации», — сказал Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Артамонов заявил, что в Липецкой области зарплаты работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов президента Российской Федерации, с 1 января 2019 года повысят на 10%. Для этого в бюджете предусмотрено 960 миллионов рублей.

Также в эфире Игорь Артамонов рассказал о том, чем занимался с момента назначения врио главы региона.

«За небольшое время моей работы в новом качестве я общался с промышленниками, предпринимателями, перспективной молодёжью, сельхозпроизводителями. Мы много разговаривали. Проблемные места мне понятны, остаётся усиливать взаимодействие» — заявил Артамонов.

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