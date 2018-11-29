«Задачи ОНФ переформатированы» — эксперт

Москва, , 14:27 — REGNUM В Москве завершилось пленарное заседание съезда Общероссийского народного фронта, на котором был избран новый состав Центрального штаба Движения. Делегатами мероприятия стали сопредседатели штабов и руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены Центрального штаба ОНФ.

Состав Центрального штаба ОНФ увеличился до 68 человек. Новый состав Центрального штаба ОНФ избрал сопредседателей движения.

Ими стали: директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль; руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева; генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин; сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева; генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Комиссаров.

«Задачи ОНФ переформатированы, Общероссийский народный фронт встроен в мониторинг майского суперуказа президента РФ Владимира Путина. Соответственно, количество сопредседателей ОНФ увеличилось, теперь затронуты все основные направления, и все это связано, с новыми задачами ОНФ. Соответственно, в нем большое количество направлений, связанных с наукой, образованием, поэтому мы видим Елену Шмелеву, с промышленностью — поэтому сопредседателем ОНФ избран Сергей Когогин», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

По словам политолога, за основные направления реализации последнего майского указа президента в рамках ОНФ будут также отвечать Леонид Рошаль — в области медицины, Елена Цунаева — в области патриотического воспитания и Алексей Комиссаров — в части кадровой и административной реформы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съезд Общероссийского народного фронта проходит в четверг, 29 ноября, в Москве. Участниками мероприятия стали более 4 тыс. человек из всех регионов страны.

Основной вопрос съезда — приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных «майским указом». В съезде Народного фронта принимает участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.

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