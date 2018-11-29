Россия должна нарастить своё присутствие в Казахстане: интервью

Мария Пак, , 14:18 — REGNUM

Международная конференция «Казахстан-Россия: горизонты стратегического развития» прошла накануне в посольстве Казахстана в России. О том, какие актуальные для Казахстана проблемы были подняты в ходе встречи, мы поговорили постоянным автором ИА REGNUM, директором по науке Института по вопросам безопасности в Центральной Азии Маратом Шибутовым.

: Периодически возникают опасения о возможном отдалении Казахстана от России. Что же все-таки сейчас Россия для Казахстана?

В первую очередь, окно в большую науку, культуру и искусство. На русском языке издаётся огромное количество научно-технической, медицинской, военной, прикладной, популярной, историко-культурной литературы. Это огромный массив информации, который вряд ли когда-нибудь будет переведён, скажем, с японского или норвежского на казахский язык. Поэтому для нас так важно знание русского языка. Это язык не только межгосударственного общения на пространстве СНГ, но язык получения и обогащения своих знаний, язык доступа к информации. А сколько зарубежных сериалов, кинофильмов переведено на русский язык, и они стали достоянием также и казахстанского зрителя. Наконец, Россия — это родина великих писателей, композиторов, поэтов, художников. Достоевский, Гоголь, Чехов, Толстой, Шолохов, Чайковский, Рахманинов, Шостакович — эти люди являются неотъемлемой частью не только русской культуры, но и всего человечества, мировой цивилизации. Пройдут сотни лет, а поколения — как в России, так и в Казахстане — сохранят о них память. Есть определенная недооценка самой России своей мягкой силы — это и мультсериалы, такие как «Маша и Медведь» и сайты на русском языке.

: Одна из животрепещущих проблем для Казахстана — отток абитуриентов. В вузах России обучается 77 тысяч казахстанских студентов. Чем вы объясняете такое стремление молодежи именно в Россию?

Во-первых, близостью России и общностью языкового пространства. По данным социологических исследований, сегодня от 86 до 94 процентов жителей Казахстана — так называемые билингвы. Они одинаково хорошо владеют как русским, так и казахским языками. Да, мы переходим с кириллицы на латиницу. Но мы всё равно остались двуязычными и таковыми будем спустя многие годы.

Вторая причина: уровень образования в России все-таки выше по сравнению с казахстанскими вузами. Вузы России дают сегодня прекрасное образование в самых разных сферах: МГУ, МГТУ, «Керосинка», РГГУ, знаменитая Сеченовка, МГИМО и многие другие учебные заведения высоко котируются у нас в Казахстане. Учиться в этих вузах престижно.

: Это вопросы культуры и образования. Но ведь страны очень сильно связаны и экономически?

75 процентов экспорта Казахстана идёт транзитом через территорию России. У нас с Россией 7,5 тысяч километров общей границы. Казахстан в отличие от других постсоветских государств никогда не давал и не даст повода российской стороне усомниться в своей дружелюбности. Мы заинтересованы в развитии нормальных добрососедских отношений с соблюдением всех норм международного права. У казахов есть даже мудрая пословица на этот счет: «Доброе соседство — прочнее родственных уз».

: При этом в Казахстане есть определенное недовольство действиями России?

Безусловно. Например, чего стоит наличие коммуникационного разрыва между нашими странами. Поясню. Включишь ведущие российские телеканалы — все как один говорят об одних и тех же темах вроде Ближнего Востока, ситуации в Европе, мигрантах и т.д. Но ни слова о самом ближайшем соседе Казахстане. На мой взгляд, такой однобокий подход, если и не вредит межгосударственным отношениям, потому что межстрановой уровень доверия, к счастью, весьма высокий, то на уровне простых людей он не оправдан, создаётся искажённое представление о нашем сотрудничестве, не очень понятное широкому кругу казахстанских и российских зрителей.

Зато появилась проблема фейковых новостей. Зачастую СМИ раздувают, тиражируют фейки, порождающие всяческие домыслы. Все это вредит интересам добрососедства. Думаю, этот пробел пора бы восполнить. Интеллектуальному, медийному сообществу наших стран необходимо чаще собираться в формате такой конференции, какую провели в Москве.

Россия на данном этапе может и должна нарастить своё присутствие в Казахстане. Справедливости ради отмечу, что многие крупные российские корпорации вложились и довольно сильно в казахстанскую экономику, представлен в стране и российский малый бизнес. Но на уровне среднего бизнеса пока есть недостаток в капитале. Это при том, что правительство Казахстана гарантирует защиту инвестиций в производство.

Думаю, что причина в инертности мышления, несколько устаревшем взгляде на Казахстан как на бывшую советскую республику. Российские предприниматели не используют современные инструменты по исследованию возможностей казахстанского рынка. Дескать, это же Казахстан, и всё мы про него знаем! А это далеко не так! Выросли новые поколения, интенсивно развиваются технологии. Значит, нужны более детальные и глубокие исследования в самых разных отраслях производства и жизнедеятельности, чтобы наконец-то поломать старые стереотипы, которые нам, соседям, мешают.