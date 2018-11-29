Суд запретил Кержакову оставить сына у себя на время суда с Тюльпановой

Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отказал футболисту Александру Кержакову в праве оставить при себе малолетнего сына на период бракоразводного процесса с Миланой Тюльпановой. Об этом сообщила 28 ноября судебная пресс-служба Санкт-Петербурга.

Ранее Петроградский районный суд в предварительном судебном заседании решил вопрос о месте жительства ребенка на период бракоразводного процесса. Суд определил место жительства ребенка с матерью. До настоящего момента ребенок живет с отцом в загородном доме Кержакова.

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Александр Кержаков обжаловал это решение районного суда в вышестоящем городском суде в виде частной жалобы.

«Кержаков просил Санкт-Петербургский городской суд определение полностью отменить и определить место жительства сына с ним. Санкт-Петербургский городской суд в удовлетворении жалобы отказал», — отметили в пресс-службе горсуда

Кержаков и дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова — Милана Кержакова (Тюльпанова) — судятся по вопросу расторжения брака, взыскания алиментов и определения места жительства ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, сын Александра и Миланы Кержаковых родился в апреле 2017 года. К этому моменту у Кержакова уже была дочь Дарья от первого брака и сын Игорь — от второго.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в июне 2015 года. По данным СМИ, брак оказался в кризисе после скоропостижной смерти тестя Кержакова, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, влиятельного в Петербурге политика и состоятельного человека.

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