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Владимир Путин высоко оценил роль ОНФ в общественной жизни России

Общество

«Это важная для государства структура в силу того, что она общественная»

Москва, 29 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Президент России Владимир Путин принял участие в заседании съезда ОНФ с членами Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он поздравил новых председателей и сопредседателей движения с вступлением в должности и обозначил важность данной структуры для государственных и общенародных нужд.

«Это важная для государства структура в силу того, что она общественная, незабюрокраченная, а работает напрямую от народа и с народом», — подчеркнул глава государства.

По его словам, участники движения зачастую гораздо лучше чувствуют потребности человека в каждом конкретном месте, чем «обличенные государственными полномочиями» люди. Они могут сами влиять на принимаемые решения, а также контролировать их реализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, новыми сопредседателями общественного движения ОНФ стали пять человек.

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Общероссийский народный фронт
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