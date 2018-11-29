Финансирование лечения онкобольных увеличат в два раза — Скворцова

Москва, , 14:11 — REGNUM Одна из основных задач при реализации нацпроекта «Здравоохранение» — это борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом заявила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на IX Всероссийском конгрессе пациентов, сообщили в Минздраве.

По её словам, в рамках онкологической программы надо создать систему — от первичного звена до национальных исследовательских центров, чтобы каждый человек вне зависимости от места жительства мог получить квалифицированную помощь.

«Финансирование для лечения онкобольных будет увеличено в два раза. В 2019 году на эти цели правительство РФ 150 млрд рублей, из них 70 млрд рублей — на химиотерапию», — привела цифры Скворцова.

Кроме того, министр отметила, что обучающую дистанционную программу по ранней диагностике рака прошли более 80% участковых терапевтов. Сейчас в программу включают педиатров и узких специалистов.

Подробнее: Ученые разработали комплекс адресного лечения раковых опухолей

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали новый тераностический комплекс, который позволяет доставлять значительное количество лекарств непосредственно в опухоль

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