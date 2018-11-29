Глава THQ Nordic прокомментировал релиз спорной игры Darksiders 3

Вена, , 14:22 — REGNUM Ларс Вингефорс, директор компании THQ Nordic прокомментировал релиз игры Darksiders 3. Несмотря на неоднозначные оценки журналистов и критиков, Вингефорс считает игру успешной, сообщает Gl.biz.

По мнению директора THQ Nordic, показателем успешности игры следует считать любовь фанатов, а не оценки журналистов. Вингефорс считает, что у каждого проекта есть довольные и недовольные потребители. Директор THQ Nordic верит, что дела компании будут идти отлично, пока она выпускает игры для настоящих фанатов и удовлетворяет их потребности

«Мы обещали сделать игру для поклонников франшизы, и я очень горд конечным результатом. Я очень горд тем результатом, который мы смогли показать своим игрокам. Считаю, что Gunfire проделали замечательную работу», — сообщил Ларс Вингефорс.

Напомним, что Darksiders 3 — третья часть в серии экшен-видеоигр о приключениях всадников Апокалипсиса. Проект был неоднозначно оценён журналистами и критиками. Специализированные издания ставили игре от 2 до 8 баллов из десяти, отмечая устаревшие игровые механики и заимствование идей из других проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Что не так со «Всадниками Апокалипсиса»?