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В Генпрокуратуре РФ рассказали о снижении числа дел об экстремизме

Общество

В текущем году впервые за восемь лет зарегистрировано снижение числа экстремистских преступлений на 10%

Москва, 29 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  В России число уголовных дел, возбужденных по факту размещения в интернете экстремистской информации, впервые за восемь лет стало снижаться, заявил 29 ноября официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

"С 2011 по 2017 год прирост (данных уголовных дел) составил более 100%, и только в этом году зарегистрировано снижение числа преступлений на 10%», — заявил Куренной, добавив, что это связано с уменьшением преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России была принята резолюция о создании «Школы будущих лидеров», целью которой является подготовка управленческих кадров по противодействию распространению экстремизма в молодежной среде.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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